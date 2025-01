Giorno della Memoria: eventi congiunti nei Parchi archeologici di Paestum e Velia e nei musei del salernitano

In occasione del Giorno della Memoria, i Parchi archeologici di Paestum e Velia, insieme alla Direzione regionale Musei Campania, propongono per la prima volta un calendario di eventi condivisi per commemorare le vittime dell’Olocausto. Le iniziative, che si svolgeranno dal 24 gennaio al 1° febbraio, coinvolgono anche il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, il Museo archeologico nazionale di Eboli e il Museo Itinerario della Memoria e della Pace – Centro Studi “Giovanni Palatucci” di Campagna.

Particolare rilevanza assume la partnership tra i Parchi archeologici di Paestum e Velia e il Museo della Memoria e della Pace di Campagna, luogo simbolico in quanto ex-campo di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa collaborazione culminerà il 28 gennaio con una giornata di dialogo e confronto presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

La giornata prevede gli interventi di personalità di spicco nel panorama culturale e storico. Tiziana D’Angelo, Direttrice dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, interverrà sul tema dello sbarco degli Alleati lungo le coste salernitane e pestane del 1943, una cruciale operazione militare denominata “Avalanche”. A seguire, Matteo Luigi Napolitano dell’Università di Roma “G. Marconi” approfondirà il tema dell’internamento fascistae la figura di Giovanni Palatucci, noto per il suo impegno nel salvare numerosi ebrei durante il regime nazifascista. Infine, Marcello Naimoli, Direttore del Museo Itinerario della Memoria e della Pace, si soffermerà sulla storia e il significato del campo di internamento di Campagna, situato in provincia di Salerno.

L’iniziativa è un’importante opportunità per riflettere sul passato e per approfondire aspetti storici locali legati alla tragedia dell’Olocausto.

Il calendario completo degli eventi, che include incontri, mostre e momenti di approfondimento, sarà disponibile presso i canali ufficiali dei Parchi archeologici di Paestum e Velia e degli altri enti coinvolti.