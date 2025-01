Lavori abusivi sulla costa: sequestrata struttura ricettiva a San Mauro Cilento

I carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni commesse lungo il litorale costiero cilentano, a seguito di preventiva ricognizione aerea operata con l’ausilio del Nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, hanno rilevato a San Mauro Cilento, all’interno del Parco Nazionale del Cilento lavori in corso in una nota struttura ricettiva del posto.

A circa 30 metri dalla battigia, in un’area di notevole pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e tutelato dal Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, sono stati riscontarti nel corso di sopralluoghi eseguiti con il concorso di tecnici della Soprintendenza di Salerno, movimentazioni di terreno e scavi con mezzi meccanici che stavano realizzando variazione dello stato dei luoghi con lo scopo di realizzare opere di urbanizzazione primaria (rete idrica ed elettrica) a servizio di piazzole di sosta sulle quali mettere in opera diverse casette mobili destinate a residenza turistica.



Accertato che i lavori in corso erano eseguiti in assenza di titolo edilizio corredato dalle necessarie autorizzazioni ambientali-paesaggistiche, i militari sottoponevano a sequestro l’area di circa 1.000 mq interessata dai lavori ed a segnalare i presunti responsabili alla competente Autorità Giudiziaria.