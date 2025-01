Salerno, corre in ospedale per un dolore addominale: scopre di essere incinta e partorisce

Un dolore improvviso e lancinante all’addome, la corsa al pronto soccorso e una scoperta del tutto inattesa: stava per diventare madre. È la straordinaria vicenda di una ventenne di Tramonti, che ha dato alla luce una bambina senza sapere di essere incinta.

Tutto è iniziato quando la giovane, convinta che i dolori fossero dovuti a una semplice indigestione, si è recata al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Qui, i medici del pronto soccorso, insospettiti dalla natura dei sintomi, hanno richiesto una consulenza ginecologica presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Appena arrivata nel reparto di Ginecologia, l’ecografia ha rivelato l’incredibile verità: la ragazza era incinta e i dolori erano in realtà le contrazioni del travaglio. Poche ore dopo, supportata dalla madre accorsa in ospedale, ha dato alla luce una bambina di 3,5 chilogrammi in perfetta salute. In onore della tradizione familiare, la neonata ha ricevuto il nome della nonna materna.

La giovane mamma, single e impegnata in un lavoro stagionale nel settore turistico, ha dichiarato di non aver mai sospettato di essere incinta. Si tratta di un caso di gravidanza criptica, un fenomeno raro in cui la gestazione rimane “invisibile” fino a fasi molto avanzate o, come in questo caso, fino al momento del parto.

Ora, la giovane mamma potrà contare sul supporto degli assistenti sociali per affrontare questa nuova ed inaspettata situazione.