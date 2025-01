Dissesto idrogeologico a Lauria: il sindaco Pittella incontra i vertici regionali

Si è svolto un incontro tra l’Amministrazione di Lauria, rappresentata dal Sindaco e dagli assessori Caimo e Boccia, insieme all’ufficio tecnico comunale, e importanti figure della Regione Basilicata, tra cui il Vicepresidente della Giunta regionale Senatore Pasquale Pepe e il Presidente del Consiglio Regionale dott. Marcello Pittella. L’incontro ha avuto luogo con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate al dissesto idrogeologico che affligge i quartieri Muraccione e Casaletto/Taverna Bassa.

Durante la riunione, il Sindaco ha sottolineato l’urgenza di ottenere risposte rapide e definitive riguardo ai lavori necessari per garantire il rientro in sicurezza delle famiglie sgomberate del Muraccione e il consolidamento delle aree Casaletto/Taverna Bassa. È emersa anche la richiesta di finanziamenti per le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico che colpisce il costone Armo.

Il Vicepresidente Pepe ha assicurato la disponibilità della Regione a fornire risposte concrete e ha sollecitato gli uffici regionali competenti a effettuare le verifiche tecnico-finanziarie necessarie per attuare gli impegni presi. Per garantire un avanzamento rapido della situazione, le parti hanno concordato di tenere una nuova riunione la prossima settimana per discutere le soluzioni individuate nel frattempo.

Al termine dell’incontro, il Sindaco ha espresso l’importanza di coinvolgere la comunità locale nel processo decisionale, proponendo un incontro pubblico con i cittadini e i consiglieri comunali di Lauria per condividere le future soluzioni e garantire trasparenza e partecipazione attiva della popolazione.