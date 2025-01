L’estate irlandese degli studenti dell’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina. In arrivo altri progetti nel 2025

Quest’estate, trentuno studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, provenienti dagli indirizzi tecnici e professionali, hanno vissuto un’esperienza unica a Dublino. I ragazzi, accompagnati dai tutor scolastici Maria Rosetta Pasquale e Chiara Prisco, dai docenti accompagnatori Antonietta Morena e Domenico Lombardi, e supportati dai tutor aziendali Mariateresa Scarpa e Carmela Di Maio, hanno partecipato a un progetto formativo di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) nel periodo da fine agosto a metà settembre.

Questo progetto ha preso il via a scuola con un percorso formativo di 60 ore insieme all’esperto madrelingua inglese Roberts Kelly Joseph, per prepararsi alla partenza. Successivamente, è toccato al viaggio a Dublino che ha permesso loro di perfezionare la lingua inglese e confrontarsi con realtà internazionali, favorendo la crescita personale e valutando nuove opportunità per il futuro. Durante il soggiorno in Irlanda, gli studenti hanno partecipato a numerose attività formative e culturali, tra cui l’incontro con vari professionisti, la redazione di CV in formati diversi, la scrittura di brevi articoli in inglese e il lavoro di gruppo per sviluppare un’app e creare una guida per giovani turisti italiani a Dublino. Gli studenti hanno anche partecipato a eventi promossi dall’Istituto di Cultura Italiana a Dublino e visitato i luoghi più rappresentativi della città. Alla fine del programma, ogni studente ha ricevuto un attestato di frequenza, insieme a una relazione generale corredata dai lavori realizzati.

Il progetto ha riscosso un notevole successo sia tra i docenti che gli studenti, tanto che lo staff del Cicerone si è impegnato affinché i progetti futuri possano continuare, realizzando nuovi percorsi formativi di PCTO in Spagna, Francia e Germania, con esperienze lavorative specifiche per ogni diverso indirizzo di studi degli istituti tecnici e professionali.