Frana a Pescopagano: stimati 20 giorni di lavoro per ripristinare la circolazione

Sulla strada statale 7 Appia nei pressi di Pescopagano è avvenuto questa mattina il sopralluogo da parte dell’Anas con l’obiettivo di valutare nel dettaglio lo smottamento accaduto nella giornata di ieri, anche allo scopo di individuare i successivi interventi da eseguire per la riapertura al transito della tratta stradale”. La notizia è stata resa nota in una nota dell’Anas sottolineando che si “procederà alla rimozione del materiale instabile, per poi adottare ed eseguire l’intervento tecnico più idoneo a contenere i tempi di ripristino della circolazione – che con la successiva attivazione del senso unico alternato – sono stimati in circa 20 giorni di lavoro”.

Durante la chiusura della strada la circolazione è deviata sulla strada provinciale 31, senza particolari aggravi sui tempi di percorrenza.