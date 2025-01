Nasce a Sala Consilina FeNAILP la sede a sostegno di imprenditori e liberi professionisti

La Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FeNAILP) della Provincia di Salerno ha annunciato l’attivazione di una nuova Sede Comprensoriale a Sala Consilina. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi degli operatori del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, offrendo loro supporto e consulenza qualificata.

Situata al civico 36 di Via Valle Maura, la sede sarà un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e liberi professionisti del territorio, fornendo informazioni e assistenza su tematiche cruciali per la crescita e lo sviluppo delle attività economiche.



Rosario Nicola Luisi è stato nominato delegato FeNAILP del Comprensorio Vallo di Diano. «Sono onorato di poter far parte della famiglia dell’associazione presieduta da Sabato Pecoraro, ben organizzata e dotata di tutti i servizi, soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo. La Sede Comprensoriale di Sala Consilina rappresenta un saldo riferimento per le aziende dell’intero Vallo di Diano, molto spesso dimenticate e sono certo non potrà che supportare ancor più questa fase di rilancio economico con ottimi risultati», riferisce Luisi, figlio di questo territorio e da sempre nel mondo del terziario.

Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sala Consilina per ricevere tutte le informazioni necessarie per la propria azienda e usufruire di servizi dedicati alla formazione, all’accesso a incentivi e agevolazioni, oltre a consulenze personalizzate per migliorare la competitività delle imprese.



«La nascita di questa sede rappresenta un passo significativo per il nostro territorio. L’obiettivo è essere vicini agli imprenditori e agli associati del Vallo di Diano, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e valorizzare il tessuto economico locale. In un’area ricca di attività economiche commerciali e artigianali vogliamo offrire tutto il sostegno di cui possono aver bisogno e capire le loro esigenze. Stiamo affrontando una crisi economica senza precedenti e per questo è di fondamentale importanza che le associazioni di categoria non siano entità distanti, neppure fisicamente, dai territori. Con questo passo vogliamo non solo rafforzare, nel Vallo di Diano, un utile centro servizi ma anche creare un luogo di incontro, un punto di riferimento dove possano nascere e svilupparsi nuove idee e progettualità. Impegno, trasparenza e legalità: queste le parole chiave dell’associazione, nell’esclusivo interesse del territorio e dei cittadini», dichiara il Presidente Provinciale della Fenailp di Salerno Sabato Pecoraro.