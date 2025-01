Riapertura dei bar degli ospedali San Carlo di Potenza e di Villa d’Agri e reintegro dei lavoratori: soddisfazione della Filcom

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Filcom Confsal Basilicata a seguito della chiusura positiva della vertenza dei lavoratori dei bar degli ospedali di Potenza e Villa d’Agri che da aprile dello scorso anno avevano cessato l’attività.

“Grazie all’insistente lavoro delle OO.SS. presenti sull’appalto si è riusciti a chiudere l’ennesima vertenza che vede protagonisti i lavoratori dei Bar del San Carlo. A seguito dell’entrata di un nuovo gestore oggi ha riaperto uno dei punti di ristoro dell’ospedale San Carlo di Potenza” – fa sapere il segretario della Filcom Basilicata Donato Rosa- Si tratta del bar storico interno all’ospedale, situato al piano sottostante alle casse per il pagamento dei ticket. I lavoratori, 15 in tutto, sono stati reintegrati ed entro i prossimi quindici giorni, riapriranno tutti i punti ristoro degli ospedali tra Potenza e Villa d’Agri.

Sarà così finalmente riattivato un servizio indispensabile per la comunità e per gli utenti dell’ospedale, tra visitatori, familiari dei pazienti e operatori sanitari. Un ruolo strategico, fa sapere il segretario Donato Rosa, quello esercitato dal San Carlo, che ha sempre sostenuto i lavoratori e in più occasioni ha incontrato le OO.SS. per trovare una soluzione definitiva al problema. L’auspicio della O.S. è che si possa finalmente garantire continuità al servizio e serenità ai lavoratori”.