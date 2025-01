Continua l’assemblaggio della maxi trivella per la galleria Saginara dell’Alta Velocità Salerno- Reggio Calabria

Proseguono a pieno ritmo le operazioni di assemblaggio della Tunnel Boring Machine (TBM) destinata a scavare la galleria Saginara nel salernitano, la più lunga del tracciato della nuova linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Per il lotto 1A, che copre la tratta Battipaglia-Romagnano, sono previste l’utilizzo di ben quattro TBM, arrivate recentemente al porto di Salerno. Queste macchine all’avanguardia svolgeranno un ruolo fondamentale nel velocizzare la realizzazione dei tunnel lungo il tratto iniziale della nuova linea ferroviaria.

Una volta completata, la nuova linea ridurrà significativamente i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria, abbattendo i tempi di viaggio fino a 4 ore. L’infrastruttura non solo migliorerà la mobilità passeggeri, ma contribuirà a incrementare il traffico merci, soprattutto verso il porto di Gioia Tauro, uno snodo cruciale per la logistica e il commercio nel Mediterraneo.

Fonte: mobilita.org