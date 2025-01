Demoliscono un bagno e abbandonano rifiuti speciali: è accaduto a Roccadaspide 

In località Acquaviva, nei pressi del noto bivio che conduce in via Colle del Sole e vicino ad un contenitore per la raccolta degli abiti usati, a Roccadaspide, sono stati ritrovati dei rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione di bagni.

I rifiuti erano stati abbandonati in modo indiscriminato invece di essere conferiti nella maniera corretta e necessaria a garantirne il regolare smaltimento. Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal responsabile Giuseppe Miano, hanno avviato le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza, utilissimi per risalire all’identità di chi ha compiuto tale ingiustificabile gesto.

Un atto incivile e ingiustificabile, fatto a danno dell’ambiente e dell’intera comunità sempre vigile e attenta a seguire tutte le regole della raccolta differenziata porta a porta.

Basti pensare che Roccadaspide, come confermato anche dal report 2025 di Legambiente, è ai primi posti della classifica dei cosiddetti “comuni ricicloni”. Un primato che l’ente vuole preservare e mantenere anche attraverso sanzioni esemplari verso chi inquina e ribadendo, in tutte le sedi opportune, che la tutela dell’ambiente richiede la partecipazione di tutti.