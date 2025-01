Il progetto del “Castagno live show” conquista la cittadina di Pontecagnano

C’è un fenomeno dello spettacolo che ha sorpreso la città di Pontecagnano. Si chiama Emanuele Castagno. Si tratta del progetto “Stasera Castagno live show” nel quale il one man show porta sul palco numerosi personaggi di Pontecagnano, attori improvvisati o veri, ballerini e musicisti per due ore di intrattenimento. Al suo fianco il giornalista Alessandro Mazzaro. Un progetto scritto con il “Nero per caso” Mario Crescenzo e che vuole diventare itinerante, scegliendo personaggi, attori, dilettanti che vogliono mettersi alla prova di diversi comuni. La particolarità, e per questo si può definire fenomeno, è che tutti gli spettacoli di Pontecagnano sono andati sold out. Si tratta di eventi a pagamento e la popolazione ha risposto “presente”.