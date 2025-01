Polla: va in ospedale dalla moglie anche se ha il divieto di avvicinamento. Fermato da carabinieri e guardia giurata

Momenti di tensione questa mattina in ospedale a Polla. Un rumeno residente a Sassano è entrato in ospedale perché presente – come utente – la sua compagna. Ma l’uomo aveva il divieto di avvicinamento alla donna e la guardia giurata della Security service di turno capendo cosa stava accadendo si è mezzo in azione e allo stesso tempo ha allertato i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

I militari dell’Aliquota radiomobile sono quindi arrivati al nosocomio “Luigi Curto” e hanno prelevato l’uomo comunicando l’avvenuto alle autorità giudiziarie e quindi fatto scattare l’arresto.