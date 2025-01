Si barrica in un locale e sequestra la moglie a Salerno: l’esercitazione della Polizia di Stato a Marina d’Arechi

Questa mattina, presso il Porto turistico “Marina d’Arechi”, si è svolta un’importante esercitazione della Squadra di Negoziazione della Polizia di Stato, in collaborazione con il Negoziatore della Questura di Salerno, in linea con le direttive del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine.

La squadra, di recente formazione, include i due Negoziatori della Questura e personale della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, nonché uno Psicologo dell’Ufficio Sanitario Provinciale. Questa unità è stata creata per affrontare situazioni critiche che possano compromettere gravemente l’ordine e la sicurezza pubblica. Il lavoro dei negoziatori è stato supportato dalla Squadra Interventi Critici, composta da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Operative di Primo Intervento.

L’esercitazione ha simulato uno scenario operativo realistico in cui un uomo, geloso, si barrica all’interno del suo locale gastronomico, sequestrando e minacciando la moglie. Un momento chiave è stato l’iniziale briefing tattico, dove gli operatori hanno acquisito rapidamente informazioni necessarie per affrontare l’emergenza.

I poliziotti coinvolti hanno lavorato per raccogliere informazioni sullo scenario, sul profilo dei soggetti coinvolti e hanno effettuato contatti con testimoni, oltre a monitorare i social e simulare conflitti a fuoco. Questa fase preparatoria ha preceduto l’intervento dei negoziatori della Questura di Salerno, che, supportati dall’intero team, hanno risolto la situazione critica. L’operazione è stata supervisionata da un rappresentante del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, presente per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, e ha visto anche il coinvolgimento di acquascooter della Polizia di Stato per un eventuale intervento dal mare.

Al termine dell’esercitazione, il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha espresso un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando l’impegno e la professionalità dimostrati. Questa attività ha avuto l’obiettivo di garantire un elevato livello di coordinamento e mantenere le competenze necessarie, testando le capacità di supporto tattico e di comunicazione tra tutte le componenti della squadra di negoziazione e le altre strutture operative coinvolte in situazioni critiche.