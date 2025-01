“Domenica al Museo”: gratuiti i Parchi archeologici di Paestum e Velia. Attività anche per i più piccoli

Domenica 2 febbraio si rinnova l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Ad aderire all’iniziativa saranno anche i siti di maggiore interesse storico artistico del Cilento, con attività che coinvolgeranno anche i più piccoli per consentirgli di conoscere meglio la storia e la cultura del territorio in cui vivono attraverso laboratori a loro dedicati.

Le principali iniziative si concentreranno nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia. “Oltre il Museo. Storia dei Depositi di Paestum” consentirà ai visitatori di esplorare i depositi di Paestum, che si estendono per circa 1400 mq e conservano 1 milione di reperti. Ad accompagnare i visitatori, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, ci sarà il personale addetto ai servizi culturali ed educativi che concentrerà la visita nel “Deposito 2” che ospita le famose lastre dipinte di età lucana, reperti identitari del museo di Paestum. Nel Parco Archeologico di Paestum, invece, dalle 15:30 alle 16:30 si terrà “La nascita di Poseidonia”, un laboratorio rivolto ai bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria che, attraverso la tecnica del collage, potranno immergersi nel mito del fondatore di Paestum ricreando le immagini che decorano l’anfora appartenente al corredo della tomba dell’eroe. Dalle 16:45 alle 17:45 i bambini delle classi terza e quarta della scuola primaria potranno partecipare a “Tipi famosi nell’antica Grecia – La tomba del tuffatore”. Il laboratorio combina scrittura creativa e disegno per immaginare e decorare la tomba di un personaggio storico o mitologico, riflettendo su chi potrebbe essere stato sepolto nella famosa Tomba del Tuffatore. Infine, dalle 18:00 alle 19:00 ci sarà “Le metope parlanti”, un laboratorio rivolto ai bambini delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola primaria di secondo grado. I partecipanti potranno creare una storia a fumetti ambientata a Poseidonia, immaginando un dialogo tra due cittadini su un nuovo progetto per la città e utilizzando riproduzioni cartacee delle metope che decoravano i templi per illustrare le loro idee. Tutti i laboratori creativi fanno parte del progetto “Abracadabra”, curati da Stella Nosella e saranno gratuiti per i partecipanti ai quali è richiesto di portare solo un borsellino coi colori, come quello che si porta a scuola.

A Velia, alle 10:30, sarà possibile fare una passeggiata lungo il “Crinale degli Dei”, un percorso che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. A Velia, alla stessa ora, per i più piccoli si terrà “Vivere a Elea: Diventa Un Eleate”, una visita tematica alla scoperta dei luoghi dove gli eleati trascorrevano le giornate per conoscere le loro abitudini, le loro tradizioni e i loro usi. Le attività didattiche saranno svolte in collaborazione con “Le Nuvole” ed “Effetto Rete Cooperativa Sociale”. L’appuntamento è in biglietteria e l’attività avrà un costo dell’attività € 3,00 a bambino.

Per raggiungere Velia, partendo da Paestum, si potrà utilizzare “Paestum e Velia on the road”, la navetta gratuita messa a disposizione dai Parchi, con partenza alle 14:00 dal parcheggio Voza, a pochi passi dall’area archeologica, e ripartenza da Velia per Paestum alle 17:00. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria. Sarà inoltre disponibile gratuitamente lo “Zoom Uphill”, un veicolo elettrico con quattro ruote motrici che permetterà anche alle persone con difficoltà di deambulazione di ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi e iconici delle aree archeologiche di Paestum e Velia.