Uomo scomparso a Senise: avviate le ricerche di un uomo di 80 anni

Un uomo di 80 anni risulta scomparso dalla serata di ieri nelle località di Senise e Castronuovo di Sant’Andrea. Fortunatamente, dalle prime notizie è emerso che l’uomo, Giuseppe Ciancio di Senise, è riuscito ad avvertire la famiglia dicendo di essere rimasto bloccato a bordo della sua auto, prima che la batteria del cellulare si scaricasse. Le ricerche per il ritrovamento dell’uomo sono scattate subito, i familiari infatti, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa. Ad occuparsi delle ricerche i Carabinieri, la Protezione Civile, e diversi volontari che stanno collaborando nelle operazioni di ricerca, estendendosi in diverse aree di Senise e delle aree circostanti. Risulta inoltre che da stamattina un elicottero dei Vigili del Fuoco stia sorvolando la zona.