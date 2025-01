Sassano celebra la biodiversità con una giornata di sensibilizzazione all’Ecomuseo della Valle delle Orchidee

Una celebrazione della natura e un invito alla consapevolezza ambientale, questi i cardini dell’evento che si è svolto questa mattina presso l’Ecomuseo della Valle delle Orchidee a Sassano. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in un’epoca in cui la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità rappresentano sfide sempre più pressanti, si conferma avamposto di conoscenza e consapevolezza. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Osservatorio sulla Geo Biodiversità, presieduto dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che ha riunito istituzioni, esperti e studenti in un’importante occasione di confronto sulla tutela del patrimonio naturalistico locale.

Il cuore pulsante della giornata è stato il messaggio di responsabilità e valorizzazione rivolto alle nuove generazioni, l’evento infatti si è sviluppato come un percorso immersivo alla scoperta del ricchissimo patrimonio naturalistico del territorio, con un focus particolare sulla necessità di un impegno collettivo per la sua tutela.

“Abbiamo un dovere nei confronti delle future generazioni: quello di consegnare loro un patrimonio naturale integro e rigoglioso – ha sottolineato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino – La biodiversità è una ricchezza inestimabile che troppo spesso diamo per scontata, ma senza un’adeguata conoscenza, consapevolezza e una forte azione di salvaguardia, rischiamo di perderla irrimediabilmente.” Parole che hanno risuonato con forza tra gli studenti presenti, i quali hanno potuto immergersi nella straordinaria varietà floreale e faunistica custodita nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Ad arricchire la giornata è stato il prezioso contributo del professor Nicola Di Novella, che ha guidato i giovani partecipanti attraverso un approfondimento scientifico sulle peculiarità della flora e della fauna locali. “L’educazione ambientale è la chiave per costruire un futuro più sostenibile – ha evidenziato Di Novella –. Ogni ecosistema è un equilibrio delicato e ogni elemento che lo compone ha un ruolo essenziale. Comprendere l’importanza della biodiversità significa già contribuire attivamente alla sua tutela.”

Un messaggio condiviso con forza anche da Romano Gregorio, direttore del Parco Nazionale e componente dell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità. “Non possiamo più permetterci di restare inerti di fronte alla perdita della biodiversità – ha dichiarato Gregorio –. Il nostro Parco rappresenta un laboratorio a cielo aperto, un modello di coesistenza tra uomo e natura che va preservato con determinazione. E per farlo, dobbiamo investire sulle nuove generazioni, rendendole protagoniste attive di questo percorso di tutela.”

A dare ulteriore slancio all’iniziativa, il plauso dell’assessore del comune di Sassano Pio Biancamano, che ha evidenziato il ruolo centrale dell’Ecomuseo della Valle delle Orchidee nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e identitario del territorio. “Questa meravigliosa oasi non è solo un luogo di rara bellezza, ma anche un simbolo del nostro legame con la natura e della nostra responsabilità nei suoi confronti. Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per diffondere conoscenza e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della conservazione ambientale.”

Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nella missione dell’Ecomuseo, volto alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Gaetano Spano, assessore alla Comunità Montana Vallo di Diano, ha voluto sottolineare l’importanza di queste attività, dichiarando: “Questa è una delle tante iniziative che stiamo portando avanti per difendere il nostro territorio e promuovere un turismo che sia sostenibile sotto ogni aspetto, sia ambientale che storico.”

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e confronto, ma soprattutto un punto di partenza per un impegno sempre più concreto. A suggellare l’importanza del percorso intrapreso, l’invito rivolto alle scuole a partecipare alla Giornata della Biodiversità, in programma il prossimo 22 maggio presso il Consiglio Regionale. Un evento che si preannuncia come un ulteriore tassello fondamentale nella costruzione di una coscienza ambientale sempre più radicata nelle nuove generazioni. Il messaggio emerso con forza dalla giornata è chiaro: la biodiversità è un tesoro fragile e prezioso, e la sua tutela rappresenta una responsabilità collettiva che non può più essere rimandata.