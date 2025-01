A Sala Consilina il “Job Day”, una giornata dedicata alla ricerca del lavoro

Si è svolto questa mattina a Sala Consilina, presso il Centro Sociale “Pino Paladino”, un evento unico per la provincia di Salerno. Si tratta del “Job Day: la domanda incontra l’offerta. Un’occasione per il tuo futuro professionale”, una giornata dedicata alla ricerca attiva del lavoro organizzata dal Comune di Sala Consilina, Sviluppo Lavoro Italia, il Centro per l’impiego di Sala Consilina e alla Regione Campania. Tantissime le persone che, curriculum alla mano, si sono presentate dalla giornata che ha previsto colloqui con aziende affermate sul territorio che operano in diversi settori. Oltre a questo, molti hanno deciso di partecipare ai tre workshop organizzati da esperti: “la scuola incontra i servizi per il lavoro e le imprese”, “laboratorio sulla ricerca attiva del lavoro”, “le nuove opportunità per le imprese”.

A conferma della grande importanza della giornata l’evento è iniziato con un convegno aperto dai saluti del responsabile del Centro per l’Impiego di Sala Consilina Giovanni Ritorto. Sono poi intervenute personalità importanti del mondo del lavoro, quali Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, i componenti della Commissione Regionale attività Produttive e Lavoro Corrado Matera e Tommaso Pellegrino e Maria Antonietta Aquino, Presidente della Confesercenti Vallo di Diano. Durante il dibattito si è parlato della situazione lavorativa attuale nella provincia di Salerno e in Campania, ma anche più in generale nel sud Italia, accentuando la presenza di circa 7000 posti di lavoro vacanti presenti nella provincia di Salerno che necessitano di essere coperti da personale qualificato.