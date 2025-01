Continuano gli scavi nelle Grotte di Pertosa Auletta in cerca dei “tesori” della storia

Proseguono senza sosta le nuove ricerche archeologiche nelle Grotte di Pertosa Auletta.

L’attuale cantiere di scavo è stato impiantato a circa 40 metri dall’ingresso in grotta, in un’area particolarmente ricca di reperti e di strutture antiche. Un’équipe specializzata in speleo archeologia conduce l’esplorazione del deposito stratificato, situato nell’alveo del fiume sotterraneo.

Le indagini sono svolte in regime di concessione ministeriale dalla Fondazione MIdA, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

Al progetto scientifico prendono parte anche l’Istituto centrale per l’archeologia – Ministero della Cultura e il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”.

Collaborano, inoltre, la Società Iren S.p.a., il Comune di Auletta e il Comune Di Pertosa.