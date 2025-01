Nuovo Open Day all’Istituto “Sacco” a Sant’Arsenio

Sabato 1 febbraio l’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco” di Sant’Arsenio torna ad ospitare i futuri studenti e le loro famiglie per presentare l’offerta formativa. L’Open Day avrà inizio alle ore 15.00 e proseguirà per tutto il pomeriggio, fino alle 19.00. I visitatori potranno assistere ai laboratori didattici realizzati da studenti e docenti e potranno conoscere tutti gli indirizzi di studio tramite la presentazione a cura della Dirigente scolastica, Antonietta Cembalo.

Nel corso dell’Open Day sarà possibile iscriversi direttamente oppure prenotare “Una giornata da studente al Sacco”.

I percorsi formativi disponibili sono:

1. Istituto Tecnico Economico(ITE), un percorso che combina competenze teoriche e pratiche in ambito economico, gestionale, informatico e linguistico, articolato in tre indirizzi: AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing)

2. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e l’Enogastronomia, un percorso che prepara gli studenti a eccellere nel mondo della ristorazione e del turismo e che include gli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e di Accoglienza Turistica.

3. Odontotecnico, un indirizzo che forma tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di protesi dentali, con competenze innovative e una forte richiesta nel settore sanitario.