“La piscina olimpionica a Potenza si farà” rassicura il sindaco Telesca in risposta alle accuse del consigliere di Fratelli d’Italia Galella

Botta e risposta tra il Primo Cittadino di Potenza Vincenzo Telesca e il consigliere regionale Alessandro Galella (Fratelli d’Italia), sulla piscina olimpionica che verrà realizza nel capoluogo lucano con i finanziamenti dal Fondo Sociale di Coesione.



“Un progetto atteso da oltre 30 anni” così lo aveva definito nei giorni scorsi nel suo comunicato Galella, in cui aveva specificato “la piscina olimpionica avrà una lunghezza di 50 metri, una larghezza di 25 metri e sarà dotata di 10 corsie per consentire gare e allenamenti simultanei garantendo condizioni ottimali per tutti gli atleti” concludendo poi piccato “un sogno che si realizza, insomma se non fosse per il sindaco Telesca che in tutti questi mesi di mandato non ha fatto nulla. Nessuna richiesta né un vago interessamento” il Sindaco del capoluogo lucano ha però prontamente risposto alle feroci accuse del conigliere regionale e nei giorni scorsi ha rassicurato Galella, dichiarando “la Piscina Olimpionica si farà”.



Telesca ha poi continuato nella sua risposta al consigliere Fratelli d’Italia sottolineando:

“A seguito delle recenti dichiarazioni di Galella, desidero chiarire alcuni punti che, purtroppo, risultano distorti e privi di fondamento. In merito al finanziamento per la città di Potenza, tanto sbandierato con grandi proclami, è importante chiarire che siamo ancora nella fase di costruzione. Grazie alla mia impostazione istituzionale e al costante dialogo con l’ente regionale, è stato aperto un tavolo per definire il disciplinare di attuazione dell’intervento, in attesa dell’impegno contabile necessario per consentire al Comune di procedere. Rassicuro quindi i cittadini potentini, insieme continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità, anche sulla piscina olimpionica”.