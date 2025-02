Potenza: detenuto minorenne aggredisce i poliziotti penitenziari

Momenti di paura nell’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza, dove lo scorso 28 gennaio, un detenuto minorenne, ospite dell’Istituto è andato in escandescenza danneggiando beni e materiale dell’Amministrazione e aggredendo con inaudita violenza alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che in servizio in quel momento cercavano di fermare la furia del ragazzo.



A rendere nota la notizia dell’aggressione, che ha portato a danni fisici e diversi giorni di prognosi per i coinvolti, è stato il Segretario Regionale della Basilicata del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (S.A.P.Pe), Saverio Brienza, che dopo aver espresso la sua solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria intervenuto in tale circostanza, a cui augura una pronta guarigione ha sottolineato che “bisognerebbe ripensare a modelli più funzionali per una utenza detentiva, anche quella minorile, invasa da moltissimi soggetti pericolosissimi e che in un contesto ambientale ordinario, in convivenza con soggetti minori più tranquilli, non agevolano il percorso riabilitativo di chi, invece, intende uscirne migliore di prima”.



Brienza ha inoltre chiesto al Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, Dr.ssa Lorella Quarto, attraverso una nota sindacale, di procedere ad alcuni urgenti accertamenti sulla gestione post evento da parte della Direzione dell’Istituto Penale per Minorenni di Potenza, poiché non risultano chiare alcune procedure adottate in tale circostanza, che pongono, tra l’altro ad ulteriori rischi per l’incolumità della Polizia Penitenziaria della struttura minorile, tra queste il motivo per il quale l’Amministrazione non ha ancora disposto l’immediato trasferimento dell’aggressore in un altro Istituto, come di regola dovrebbe essere fatto.