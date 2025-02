Denuncia della Siulp: “Alla Questura di Potenza, inidoneità degli uffici e settori totalmente dimenticati”

Una lettera di denuncia avente come oggetto “l’inidoneità degli attuali uffici del Reparto prevenzione crimine di Potenza” è stata inviata da parte del segretario provinciale del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia (Siulp) Giuseppe Trombetta alla Direzione centrale anticrimine e al questore del capoluogo lucano, Giuseppe Ferrari.

“La Questura di Potenza – è scritto nel documento – ha beneficiato di 22 nuove unità tra agenti e ispettori che hanno rafforzato l’organico di alcuni uffici quali Immigrazione e Squadra Mobile, ma hanno evidenziato come alcuni settori siano stati totalmente dimenticati, come la logistica”. “Il paventato trasferimento degli uffici – ha aggiunto Trombetta – deciso nel lontano 2017 nei locali del destituendo Compartimento Polstrada dal 2024 si è bloccato. Ci preoccupa il fatto che l’ipotesi di chiusura del Reparto non sia del tutto tramontata e per questo si sia deciso di sospendere il trasferimento nella nuova sede.

Ad oggi – ha concluso il rappresentante sindacale – non abbiamo notizie certe ma solo ipotesi: tra l’altro, tenuto conto che nell’ultimo anno gli operatori pensionati e trasferiti non sono stati rimpiazzati, l’organico si è ulteriormente ridotto all’osso”.