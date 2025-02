Soldi per permessi di soggiorno e documenti: 31 arresti nel Salernitano. Un fermo anche a Sala Consilina

I Carabinieri per la Tutela del Lavoro nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, con il supporto dell’Arma Territoriale, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Contestualmente, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione al medesimo provvedimento cautelare personale nei confronti di 5 dei 36 indagati nonché, unitamente ai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, a un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Tra gli arrestati persone della Piana del Sele e un uomo di Sala Consilina.

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale di Salerno, anche all’esito di riunioni di collegamento investigativo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno disvelato l’esistenza di un’associazione per delinquere in grado di generare un volume di affari illeciti per un ammontare di diversi milioni di euro. In particolare, il sodalizio avrebbe presentato, in favore di oltre 2.000 cittadini extracomunitari, disposti anche a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia, altrettante richieste fittizie di nullaosta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti – o create ad hoc – e di professionisti e intermediari (pubblici e privati).

Il regime di illegalità nel quale versavano le aziende sarebbe emerso dalle risultanze delle indagini tecniche svolte dai Carabinieri e dall’analisi della documentazione acquisita presso gli Sportelli Unici delle Prefetture di Salerno. Nel corso delle attività investigative sarebbero altresì emersi i ruoli dei soggetti coinvolti nell’ambito dell’organizzazione criminale: cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato; datori di lavoro compiacenti che, dietro compenso, avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l’inoltro delle domande; vari faccendieri che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze; referenti di patronati che, dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nullaosta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari; pubblici ufficiali degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Salerno e Napoli che, in cambio di denaro, avrebbero garantito l’esito favorevole delle istanze e l’emissione dei falsi titoli d’ingresso o di soggiorno; altri soggetti che si sarebbero occupati di riciclare i proventi illeciti raccolti dai cittadini stranieri, spesso a fronte dell’emissione di false fatture di copertura.