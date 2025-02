Lite al liceo “Tasso” di Salerno: studente spara un compagno con una pistola a piombini   

Un gesto pericoloso quello compiuto da uno studente del liceo classico Tasso di Salerno, che ha puntato una pistola carica a piombini verso la testa di un compagno ed ha esploso un colpo. Sebbene il gesto possa essere stato inteso come uno scherzo, l’incidente ha suscitato paura e rabbia nella vittima, che ha immediatamente chiamato i genitori e chiesto l’intervento della dirigente scolastica.

L’episodio si è verificato alle prime ore delle lezioni, durante la “Settimana dello Studente”, periodo di autogestione in cui gli studenti prendono in mano la gestione delle materie e delle lezioni. In questo contesto, il controllo dei docenti è limitato, il che ha fatto sì che l’incidente avvenisse al di fuori della supervisione scolastica.

Per chiarire la dinamica dell’accaduto, è stato richiesto l’intervento della Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno valutato la gravità del gesto e deciso di effettuare una serie di rilievi, coinvolgendo anche la polizia scientifica. L’incidente ha scatenato preoccupazione, tanto che la scuola potrebbe decidere di sospendere la settimana dello studente.