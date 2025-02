Operazione antidroga a Mercato San Severino: arrestato 41enne per spaccio di hashish

Nella mattinata del 2 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente nella zona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento rientra in un ampio servizio di controllo del territorio, messo in atto per prevenire e reprimere le attività illegali legate al traffico di droga.

Durante un’operazione di routine, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo, rinvenendo una cospicua quantità di hashish, pari a diverse centinaia di grammi. Inoltre, sono stati trovati una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 1.600 euro in contante, somma che ha destato ulteriori sospetti sul coinvolgimento del 41enne in attività di spaccio.

Gli elementi raccolti durante la perquisizione hanno confermato le ipotesi degli inquirenti, che ritengono l’indagato impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.