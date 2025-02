A Tito un incontro sulla cultura per la prima infanzia con l’autore de “La Melevisione” Bruno Tognolini

È in programma per domenica 9 febbraio l’incontro dal titolo “Cultura per la prima infanzia in Basilicata”. L’evento, che si svolgerà presso il “Cecilia – Centro per la Creatività” di Tito, prevedrà tavoli di lavoro tra artisti, genitori, insegnanti, educatori e professionisti della fascia 0-6 anni. L’ospite speciale dell’ incontro, promosso dalla “Compagnia Teatrale L’Albero” e dalla “Compagnia Teatrale Petra” nell’ambito della rete FEED a sostegno dell’infanzia, sarà il noto poeta e scrittore per l’infanzia Bruno Tognolini, autore televisivo di programmi per bambini di successo come L’Albero Azzurro e La Melevisione. L’incontro vuole essere un’occasione di confronto per riflettere e impegnarsi collettivamente sul futuro della cultura dedicata alla prima infanzia in Basilicata.

Prima dell’incontro andrà in scena lo spettacolo “Onde”, un’opera con voci e strumenti dal vivo co-prodotta dalla Compagnia Teatrale Petra, Compagnia Teatrale L’Albero e Orchestra Senzaspine, in doppia replica alle ore 11 e alle 17. Durante l’evento, rappresentanti del mondo artistico che lavorano con l’infanzia, delle reti educative del territorio, degli asili nido e delle istituzioni locali firmeranno un manifesto per il benessere culturale della prima infanzia che sancisca una visione condivisa: riconoscere l’importanza di nutrire lo sguardo dei più piccoli con esperienze di qualità, mettendo al centro dell’azione culturale non solo i bisogni dei bambini e delle bambine, ma anche i desideri delle loro famiglie.

Per partecipare all’incontro è richiesta la registrazione tramite il seguente link:

https://forms.gle/1hVqFyeqgXKtAF6r6