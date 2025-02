A2 del Mediterraneo. Limitazioni tra Salerno e Potenza per il passaggio della maxi trivella

Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale destinato ai lavori della nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, in orario notturno, nel tratto di Autostrada compreso tra l’ area servizio dismessa e lo svincolo di Sicignano-Potenza Sud.

Il convoglio, con una lunghezza di 40,00, larghezza 7,80 metri e del peso di 228,00 tonnellate, trasporterà la macchina TBM ‘Cutterhead’, destinata ‘ ai lavori di costruzione dell’alta velocità della nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria Lotto 1° Battipaglia – Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 di domani giovedì 6 febbraio e fino alle ore 5:00 del giorno successivo, saranno attive le chiusure delle rampe di ingresso e di uscita, in entrambe le direzioni, dello svincolo di Sicignano-Potenza sud km 57,846.

Tra il km 43,500 e il km 57,846, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione delle attività di verifica di monitoraggio delle strutture che verranno attraversate dal convoglio, a partire dal 6 febbraio 2025 fino al 7 febbraio 2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo.

Infine, saranno attive delle chiusure temporanee, in direzione sud in ingresso in A2, dello svincolo di Contursi e della rampa di immissione dell’Area di servizio di Campagna Ovest, in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata sud.