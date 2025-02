Incendio in un’abitazione a Padula: vigili del fuoco in azione, nessun ferito

Momenti di tensione questa mattina a Padula, dove un incendio ha interessato il primo piano di un’abitazione situata in via Vico Primo Cassero.

Le fiamme, secondo una prima ipotesi, sarebbero state innescate da un corto circuito, ma le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Domenico D’Onza, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Particolare attenzione è stata riservata alla presenza di alcune bombole di gas all’interno dell’abitazione, che avrebbero potuto aggravare la situazione.

Fortunatamente, la donna che si trovava all’interno dell’edificio è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. Non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Montesano sulla Marcellana per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.