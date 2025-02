Le atlete della Danza e Ginnastica Kodokan conquistano 3 podi al Torneo Gold Italia ad Angri

Ottimo inizio per la Danza e Ginnastica Kodokan con 3 podi su tre gare disputate.

Sabato 1 febbraio si è svolta la prima prova regionale del Torneo Gold Italia al PalaFusco di Angri. Tre le ginnaste della Kodokan che hanno partecipato e che hanno portato a casa un oro e due bronzi. La medaglia d’oro è stata assegnata a Filomena Marmo nella categoria allieve di 2^fascia che con oltre due punti di distacco ha superato la seconda nella classifica assoluta. Per punteggio, Filomena Marmo è prima anche al corpo libero e alle clavette. Sara Trotta nella categoria J1 conquista il terzo posto nell’assoluta; mentre per punteggio è prima al nastro e seconda a palla. Anche Laura Barone nella categoria allieve di 3^fascia è terza nella classifica assoluta; per punteggio è terza al cerchio e quarta alle clavette.



Un esordio positivo quello delle kodakine alla prima gara del calendario Federale, anche se adesso c’è da mettere a punto ancora qualche particolare prima del secondo e decisivo appuntamento che decreterà le qualificate alla fase nazionale. Inoltre, nel pomeriggio di sabato ha avuto luogo sempre ad Angri il Test di valutazione di ingresso al Centro Tecnico Regionale Gold, che la visto la massiccia partecipazione di oltre 70 ginnaste della regione Campania. A coordinare la preparazione per le gare ci sono la Direttrice Tecnica regionale di Ritmica, Rosaria Bruno, coadiuvata dalla referente di giuria regionale, Daniela Della Bruna, dalla responsabile regionale settore Silver, Barbara Liguori, e dalle responsabili dello staff tecnico regionale Rosaria Fiumara e Daniela Rinaldi.