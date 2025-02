L’ultimo saluto a Raffaele Pagano: il camionista campano morto in un incidente in Basilicata

La comunità di Boscoreale e Poggiomarino si è stretta attorno alla famiglia di Raffaele Pagano, il giovane camionista di 36 anni tragicamente scomparso in un incidente avvenuto cinque giorni fa in Basilicata. I funerali si sono svolti nella Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, a Parrelle, dove amici, parenti e colleghi hanno dato l’ultimo saluto a un uomo che, come hanno sottolineato molti, “era davvero speciale.”

Raffaele era alla guida del suo camion sulla strada Basentana quando il veicolo si è ribaltato, provocandone la morte. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma il dolore per la sua prematura scomparsa ha inondato il cuore della sua famiglia e di tutti coloro che lo conoscevano.

Ad accompagnare il feretro nella chiesa, una commovente processione di palloncini bianchi e magliette con l’immagine del volto sorridente di Raffaele, simbolo di una vita che purtroppo si è spezzata troppo presto. La celebrazione è stata caratterizzata da momenti di grande emozione, ma anche da un senso di incredulità che ha pervaso tutti i presenti. “Era un ragazzo straordinario,” hanno affermato gli amici, tra le lacrime.

Uno dei momenti più toccanti della cerimonia è stata la lettura della lettera scritta dalla moglie Laura. Con voce rotta dal pianto, Laura ha espresso tutta la sua incredulità: “Che brutto scherzo che ci hai fatto. Ancora non ci posso credere, a casa ti stiamo aspettando e nostro figlio Domenico vuole giocare con te. Ovunque andavi portavi allegria con il tuo sorriso. Eri una persona speciale, eri l’amico di tutti, sempre pronto a dare parole di incoraggiamento e a confrontarti con chiunque. Ora ci hai lasciato attoniti.”

Un dolore indescrivibile ha colpito anche i colleghi di lavoro di Raffaele, che ricordano con affetto l’impegno e la passione con cui svolgeva il suo lavoro. “Amo il mio lavoro,” ripeteva spesso Raffaele, e chi lo conosceva sa quanto fosse vero. Un amore che si rifletteva nel rispetto che aveva per i suoi collaboratori e nel legame profondo che condivideva con chiunque avesse avuto l’onore di conoscerlo.