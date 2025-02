Auto schiacciata tra due Tir a Battipaglia: tre persone ferite

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 18 a Battipaglia, in prossimità della stazione di servizio Ip. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile è stata travolta da un Tir e poi è finita contro un camion in sosta.

Il bilancio dei feriti è di tre persone, una coppia di anziani e il nipote, un ragazzo di 15 anni. I tre sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale dal personale del 118 del Vopi. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata presso l’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno. Anche il quadro clinico della donna, che si trova nell’ospedale di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, è critico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, per liberare dalle lamiere dell’auto i feriti, e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro stradale.