Sarebbe stato prima colpito da un malore per poi cadere nel depuratore, l’operaio di 50 anni che questa mattina ha perso la vita a Ferrandina, in un depuratore in gestione ad Acquedotto Lucano.

L’uomo nel sentirsi male è caduto nel depuratore che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tentativi dei colleghi di aiutarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i sanitari con Elisoccorso del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. c