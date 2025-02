“Segnali stradali” in piazza a Caggiano per dire “Stop” al bullismo e al cyberbullismo

Segnali stradali contro il bullismo a Caggiano. L’idea è del Comune.

Ieri si è celebrata la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo , la giornata è stata istituita nel 2017 su iniziativa del Miur con l’obiettivo di prevenire il bullismo in contesti scolastici e non solo. Secondo i dati raccolti dalla HBSC gli atti di bullismo subiti a scuola sono molto più frequenti già da piccoli ovvero ragazzini con un età di 11-13 anni. Il bullismo riguarda entrambi i sessi e si tratta di un fenomeno sempre di più in crescita caratterizzato da azioni violente, molestie verbali, aggressioni fisiche; tutte azioni ripetute da un gruppo o da una persona su una vittima ritenuta dal bullo più debole. Tali azioni possono avere sulla vittima conseguenze devastanti che possono miniare la vita sociale e quotidiana della persona che tenderà a chiudersi sempre di più in sè stesso/a. Inoltre anche il cyberbullismo è in forte crescita e in questo caso la vittima subisce violenza e minacce online.

Anche il comune di Caggiano in questa giornata di sensibilizzazione ha voluto ricordare l’importanza di tale giornata ricordando la necessità di combattere azioni violente e sensibilizzando i giovani ma anche le loro famiglie su una problematica sempre più latente anche nella nostra comunità, seppur piccola.

Sono state installate in piazza delle insegne con la scritta “Stop bullismo” e “Stop bullying” con lo scopo di sensibilizzare la comunità su tale problematica sempre più crescente e importante tra i giovani.