Terre del Bussento in mostra a Sanremo e alla BIT di Milano: un viaggio tra storia, natura e tradizioni (e Italia2news)

Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni, cultura e identità. Terre del Bussento è un territorio, ma da anni anche un’idea, un progetto che viaggia, un racconto che prende vita sul prestigioso palcoscenico di Casa Sanremo e i padiglioni della BIT di Milano, due vetrine di eccellenza.

Quest’anno, il progetto si presenta con un claim forte e significativo: “Terre del Bussento, Paesaggio Culturale”. Un concetto che va oltre la semplice descrizione di un luogo ma è la narrazione fatta di storia, natura, tradizioni e perché no, anche futuro. Un percorso che si rinnova e si rafforza: dodici anni di presenza a Sanremo e dieci alla BIT di Milano, a testimonianza di un impegno costante nella promozione e valorizzazione del territorio.

Il progetto si arricchisce ogni anno con la partecipazione dei giovani, protagonisti fondamentali di ogni edizione. Quest’anno, circa 200 studenti provenienti da cinque istituti scolastici parteciperanno all’iniziativa, vivendo un’esperienza unica dal punto di vista educativo e professionale. Tra questi, l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Sapri, il Liceo musicale Pisacane di Sapri, l’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, l’Istituto Alberghiero Enzo Ferrari di Eboli e l’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro. Inoltre, anche Italia2News contribuirà all’iniziativa con l’inviato Francesco Lombardi, presente a Sanremo per raccontare l’evento.

Studenti e futuri ambasciatori della cultura e delle tradizioni, pronti a mettersi in gioco, formarsi, raccontare e a raccontarsi, portando con sé il valore di una terra che ha molto da offrire. Un viaggio reso possibile anche dal sostegno istituzionale, con il patrocinio del Comune di Sapri (Assessorato al Turismo), del Comune di Morigerati e del Comune di Tortorella.

Durante entrambe le manifestazioni, sarà distribuito il magazine “Terre del Bussento, Paesaggio Culturale. Storia, Natura, Cibo”, un’edizione speciale che raccoglie immagini evocative e testi in italiano e in inglese, raccontando l’essenza di questo affascinante territorio del sud della provincia di Salerno.

Ad accompagnare il progetto, ancora una volta, Curcio Viaggi e Autolinee Curcio, partner ufficiali.

Matteo Martino, presidente dell’Associazione Terre del Bussento, ha sottolineato l’importanza di partecipare a manifestazioni come Casa Sanremo e la BIT di Milano: «Questi eventi sono un’opportunità di crescita e condivisione. Il nostro obiettivo è valorizzare un patrimonio che merita di essere conosciuto e apprezzato su scala sempre più ampia. I giovani sono il nostro futuro, e portarli con noi in questa esperienza significa investire in consapevolezza e identità. Siamo orgogliosi di essere qui, ancora una volta, per raccontare il nostro Paesaggio Culturale».

Il viaggio di Terre del Bussento continua, e la sua storia è destinata a crescere, raccontando al mondo una terra ricca di emozioni, tradizioni e un futuro tutto da costruire.