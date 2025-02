Incendio distrugge un’abitazione ad Aquara: al via raccolta fondi per famiglia che ha perso tutto

Nella giornata di ieri un incendio ha completamente distrutto un’abitazione di Aquara. Le fiamme hanno avvolto la casa, che purtroppo non è più agibile ed la famiglia che vi viveva ha perso anche tutto. Per aiutare la famiglia, colpita non molti giorni fa anche da un grave lutto, è partita la macchina della solidarietà da parte di alcuni concittadini che invitano ad effettuare dei bonifici bancari al seguente iban “IT 39Q0 8342 7605 0001 0100 13762 – Intestato a Marino Raffaele” .

Da come si vede nelle immagini pubblicate sui social, l’abitazione è andata completamente distrutta, insieme agli oggetti dei proprietari. L’incendio sulle cui cause sono in corso gli accertamenti anche da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare le fiamme, sarebbero partite dal camino presente in uno degli ambienti della casa. L’abitazione è momentaneamente inagibile e per questo si chiede un aiuto per i proprietari già in una condizione di sofferenza per il recente lutto che li ha colpiti. I promotori della raccolta fondi, invocano il senso di solidarietà che sempre ha caratterizzato la comunità di Aquara “e per risollevare insieme la speranza nel cuore di chi è stato colpito da questa tragedia”.