Fu promesso il direttore, arriva il referente per la Certosa di Padula. Nominato anche il Comitato scientifico

Due novità che hanno una potenzialità importante per la Certosa di Padula. Infatti è stato nominato il referente della Certosa. Si tratta dell’antropologo Francesco Fanoli, funzionario della Direzione Regionale Musei della Campania (presente a Padula in occasione della presentazione dei reperti di una necropoli). Non è ancora il direttore che si attendeva, e che Sangiuliano aveva promesso quando da ministro era arrivato a Padula, ma è un inizio. Inoltre il Direttore Generale dei Musei, Massimo Osanna, ha costituito il Comitato Scientifico che si occuperà della Certosa. Lo stesso Osanna è il presidente del Comitato.

“Considerata l’intenzione di questa Direzione a realizzare un nuovo percorso museale per la Certosa di San Lorenzo a Padula che, insieme con il riallestimento di alcuni ambienti del complesso monumentale, coniugherà gli interessi scientifici e la divulgazione al pubblico, fornendo nuovi strumenti accessibili per la conoscenza della Certosa e del suo patrimonio, è istituito un Comitato scientifico composto da: Massimo Osanna, Direttore Generale Musei, presidente; Luana Toniolo, direttore delegato della Direzione regionale Musei nazionali della Campania; Paola D’Agostino, storica dell’arte; Carmine Pinto, storico, Università degli Studi di Salerno; Andrea Viliani, Direttore del Museo delle Civiltà”. L’incarico di componente del Comitato scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi.

Il Comitato scientifico supporterà, sulle questioni di carattere scientifico, il gruppo di lavoro appositamente costituito per la realizzazione operativa del progetto.