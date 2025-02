Pressing al Ministero degli Interni per il Commissariato nel Vallo di Diano. Schierarsi: “Serve muoversi”

Il Vallo di Diano continua a rimanere al centro dell’attenzione per quanto riguarda la richiesta di un Commissariato di Polizia di Stato. Dopo l’incontro – dibattito svoltosi lo scorso 25 gennaio presso il Polo Culturale Cappuccini di Sala Consilina, l’Associazione Schierarsi . Piazza Cilento e Vallo di Diano ha ribadito l’importanza di istituire una nuova sede delle forze dell’ordine nel territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza e una presenza più capillare delle istituzioni.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno sottolineato come la sicurezza dei cittadini non possa prescindere da un’azione di prevenzione e controllo che risponda in modo coordinato e tempestivo alle necessità del territorio. È emersa con chiarezza l’esigenza di un’azione più incisiva da parte delle forze dell’ordine, soprattutto per contrastare fenomeni come la microcriminalità, l’usura, lo spaccio di stupefacenti e il traffico illecito di rifiuti, che già minacciano la serenità della zona.

Il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito ha preso parte all’incontro, confermando il suo impegno nel fare da tramite affinché le delibere di istituzione di un commissariato vengano adottate da tutti i Comuni della zona. In tal senso, Esposito ha ribadito l’importanza di un’azione condivisa, che non lasci indietro nessuna municipalità del Vallo.

A seguito di questo incontro, l’Associazione Schierarsi, ha deciso di fare un passo formale, inviando una pec al Ministero dell’Interno, per chiedere ufficialmente l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Dino. Una richiesta che, tra le altre cose, evidenzi e differenze tra il nostro territorio e altre aree, come Agropoli, che è stata recentemente dotata di un nuovo commissariato. Una differenza che diventa ancora più significativa quando si considerano le difficoltò di collegamento e le distanze con i centri urbani circostanti.

Il Vallo di Diano, infatti, è posizionato in una zona strategica, con una rete autostradale che attraversa l’intero territorio, rendendolo facilmente accessibile e altrettanto vulnerabile ad attività criminose. La sua posizione centrale potrebbe diventare un punto di riferimento non solo per il Vallo di Diano stesso, ma anche per le aree limitrofe, come il Tanagro, gli Alburni, il Golfo di Policastro e la Valle del Calore, territori che potrebbero beneficiare della presenza di un Commissariato che ne garantisca la sicurezza.

L’Associazione ha anche voluto precisare la propria posizione riguardo la recente proposta di istituire un Commissariato nel Golfo di Policastro, indicando che la proposta non risponde in modo adeguato alla realtà del Vallo di Diano, un’area che, purtroppo, è anche stata individuata dalle organizzazioni criminali come uno snodo strategico per i propri traffici illeciti.

Sotto questo punto di vista, il territorio del Vallo di Diano ha bisogno di una presenza forte e visibile dello Stato, che possa contrastare efficacemente i reati, monitorare le vie di ingresso e di fuga, e prevenire il radicamento della criminalità nelle aree circostanti.

L’associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano continua, dunque, la sua battaglia per una maggiore sicurezza, consapevole che l’istituzione di un Commissariato di Polizia non solo rappresenterebbe un passo fondamentale per il Vallo di Diano, ma anche per l’intera area del Cilento, la quale, se ben protetta, potrà continuare a crescere in serenità, favorendo la qualità della vita dei suoi cittadini e la tranquillità dei visitatori.