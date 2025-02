Dall’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi si volerà anche per Barcellona. Ampliata l’offerta grazie a Vueling

Anche la rotta Barcellona-Salerno sarà presente nell’offerta dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi con la compagnia aerea Vueling. La compagnia spagnola oltre ad investire nella rotta Parigi- Salerno dall’aeroporto di Parigi Orly a quello di Salerno Costa d’Amalfi, ha deciso quindi di aggiungere questo importante collegamento verso una delle città più visitate d’Europa.

Grazie all’attivazione di queste rotte l’offerta dell’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi si arricchisce e diventa sempre più competitiva, favorendo lo sviluppo dello stesso. Secondo le prime indiscrezioni nelle prossime settimane verranno comunicati gli slot orari delle tratte. Per quanto riguarda la tratta Salerno Costa D’Amalfi – Parigi verrà garantita una corsa giornaliera.

Salerno è da ieri, quindi nel portale di Vueling, ma le date e voli ancora non sono stati caricati. Si tratta solo di una questione di tempo per un altro importante traguardo per il sito salernitano.