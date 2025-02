Offesero il responsabile dell’ufficio tecnico di Sala Consilina: scatta il risarcimento

Sono quattro le persone accusate di oltraggio a pubblico ufficiale dopo un episodio che si è registrato nel comune di Sala Consilina, nei confronti responsabile dell’ufficio tecnico dello stesso Comune, probabilmente scaturita in seguito ad un alterco. Secondo quanto si apprende da una delibera di giunta pubblicata dal Comune di Sala Consilina lo scorso 10 febbraio i 4 imputati dovranno risarcire una somma di 800 euro così suddivisi: 400 euro nei confronti del Comune di Sala Consilina e l’altra metà nei confronti del Dirigente responsabile dell’ufficio tecnico.

Il reato di “Oltraggio al pubblico ufficiale” prevede, infatti quanto segue “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Considerato che il citato articolo, al terzo comma, introduce l’istituto della riparazione del danno mediante risarcimento da effettuarsi, oltre che a favore dei pubblici ufficiali offesi, anche nei confronti dell’Ente di appartenenza, con effetti estintivi del reato“.

Con la proposta di risarcimento avanzata dal difensore, l’avvocato Angelo Paladino, dei quattro imputati il reato risulterà quindi estinto.