Peste suina africana: vertice in Regione Basilicata

Nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, si è svolto un incontro convocato dall’Assessore Cosimo Latronico con il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Dr. Giovanni Filippini, per fare il punto sulle misure di contenimento previste per arginare la Peste Suina Africana. L’obiettivo è definire nuove strategie per contrastare la diffusione della malattia, coinvolgendo le Regioni Campania e Calabria.

Latronico ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, coinvolgendo enti locali, parchi naturali, mondo venatorio e produttivo. È necessario un coordinamento interregionale e una stretta collaborazione con il Commissario Straordinario per garantire un’azione efficace. Durante l’incontro sono stati presentati piani strategici, come il Piano Straordinario per il controllo dei cinghiali, e il Piano di Eradicazione nelle Zone di Restrizione della Peste Suina Africana, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti entro settembre 2025 con la possibilità di ridurre le zone in restrizione sulla base dei dati dell’exit strategy, a condizione che non vengano riscontrate nuove carcasse positive al virus.

L’obiettivo comune è debellare il virus e proteggere il patrimonio zootecnico ed economico del territorio, garantendo la sostenibilità del comparto suinicolo lucano.

La Regione Basilicata ha attivato una rete di coordinamento per garantire una gestione rapida ed efficiente dell’emergenza, proteggendo la salute animale e sostenendo l’economia agricola locale.