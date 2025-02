Questione migranti. Coldiretti Basilicata: “Bisogna superare il Click Day e gestire direttamente le domande per il lavoro agricolo”

Coldiretti Basilicata propone di superare il meccanismo del “click day” e di adottare una gestione diretta delle domande per il lavoro stagionale in agricoltura, sfruttando i recenti miglioramenti del decreto flussi. A poche ore dalla chiusura della presentazione delle istanze per il Decreto Flussi 2025, Coldiretti evidenzia come, in pochi minuti, sia stato raggiunto il numero massimo di 110mila posti previsti, senza alcuna garanzia che i lavoratori siano effettivamente disponibili quando necessari.

Secondo l’organizzazione agricola lucana, è fondamentale superare un sistema che non soddisfa né le esigenze produttive né quelle di chi cerca impiego in agricoltura. Un problema critico è che solo una parte dei lavoratori richiesti è effettivamente disponibile: nel 2024, solo il 70% dei lavoratori richiesti dalle associazioni datoriali agricole è arrivato, mentre nel 2023 la percentuale era appena un terzo.

Coldiretti sottolinea la necessità di evitare fenomeni fraudolenti e infiltrazioni criminali, con una maggiore collaborazione con i consolati per superare i ritardi nel processo delle domande. Inoltre, è urgente risolvere le irregolarità derivanti dal sistema attuale, che ha creato una “forza lavoro sommersa” sfruttata dalle agromafie e dai “caporali”. Infine, si propone di intensificare la formazione all’estero per preparare meglio la manodopera stagionale.