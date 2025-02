Terre del Bussento entra nel vivo a Casa Sanremo: attesa per il Premio Winter Edition

Con l’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2024, anche il progetto di Terre del Bussento a Casa Sanremo è entrato nel vivo con la prima giornata che segna l’ingresso nel vivo delle attività. Gli studenti degli istituti IIS Leonardo da Vinci di Sapri, dell’Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento e dell’Alberghiero Enzo Ferrari di Battipaglia sono impegnati nella gestione logistica, nell’accoglienza e nel supporto alle attività di ristorazione delle principali aree dell’evento, tra cui Casa Sanremo, Casa Coca Cola e Casa Kiss Kiss, sempre al fianco dello staff di Gruppo Eventi, che organizza l’area Hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

Il progetto di Terre del Bussento ha preso il via domenica scorsa con un suggestivo concerto di apertura dell’IIS Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro, che ha regalato al pubblico un momento musicale di grande emozione, dando ufficialmente inizio alle attività formative e culturali di Casa Sanremo.

Il calendario è ricco di eventi di rilievo: mercoledì 12 febbraio appuntamento con “L’Italia in Vetrina – Terre del Bussento”, un importante spazio dedicato alla promozione del territorio, condotto da Grazia Serra, con la partecipazione in studio di Maria Martino, responsabile della Comunicazione di Terre del Bussento e Corrado Limongi, dirigente scolastico. Nel fitto programma di Casa Sanremo, anche la partecipazione a “Buongiorno Sanremo”, il talk condotto da Savino Zaba, con ospiti in studio Maria Concetta Martino e il giornalista Francesco Lombardi. Giovedì 13 febbraio, l’Orchestra dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri si esibirà nella suggestiva Sala Underground di Casa Sanremo, portando la musica e gli studenti al centro della manifestazione. Infine venerdì 14 febbraio, il progetto culminerà con l’attesa cerimonia di consegna del Premio Terre del Bussento – Winter Edition.