Catturati due dei cani che hanno aggredito il 74enne di Teggiano

É stato necessario l’intervento di un veterinario dell’Asl e di un operatore di un canile, oltre che di diverse ore di lavoro, per riuscire a catturare due dei cani che hanno aggredito un 74enne di Teggiano mentre passeggiava nella frazione di Pantano. Il branco di cani, già segnalato come pericoloso dalla Polizia Municipale, è stato individuato nella zona tra Pantano di Teggiano e Silla di Sassano stamattina, dopo vari tentativi di accalappiamento già provati nei giorni scorsi. Il veterinario Angelo Salvatore Pepe e Sebastian Annunziata, proprietario del canile Oasi Felix di Polla, hanno lavorato duramente dalle 7:30 alle 11:00 di questa mattina, rischiando anch’essi più volte di essere attaccati dai cani.

Secondo quanto ricostruito dal veterinario, il branco era diventato ultimamente più aggressivo a causa della presenza di una femmina in calore. La cagna e quello che era considerato il capobranco, e si presume sia stata la prima ad attaccare l’anziano la scorsa sera. I cani sono stati sedati utilizzando la teleanestesia, ovvero dei dardi anestetici sparati a distanza in modo da poter rendere gli animali inoffensivi. I cani, entrambi con collare ma senza microchip, si trovano ora al canile Oasi Felix dove la femmina sarà a breve sterilizzata.

Una situazione che sicuramente è la conseguenza di un comportamento poco responsabile da parte di alcuni detentori di animali che spesso li lasciano incustoditi e di altri ancora che purtroppo scelgono di abbandonarli, lasciando troppi cani ormai, in tutto il territorio nel Vallo di Diano, in balìa di un destino crudele. Fondamentale il lavoro svolto dal veterinario e dal titolare del canile, ma è necessario ribadire l’importanza della sterilizzazione, della microchippatura ed anche della corretta detenzione dei propri animali come tante volte sottolineato anche dalle associazioni di volontariato attive sul territorio.