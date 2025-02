Controlli dei Carabinieri nel potentino: due arresti, cinque denunciati e sventati tre furti

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza continua con determinazione il controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini. Un impegno costante che, in questo periodo, si è tradotto in un potenziamento dei servizi di vigilanza, mirati principalmente a contrastare i reati predatori.

I risultati ottenuti sono frutto di un’attenta analisi dei fenomeni delittuosi emersi dalle attività investigative e del continuo impegno delle Compagnie e delle Stazioni territoriali. I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno arrestato un uomo di 53 anni e una donna di 49 anni, entrambi residenti in provincia, sorpresi mentre caricavano su un furgone materiale da un’azienda locale. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza, che ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e ha disposto la liberazione della donna.

A Oppido Lucano, i militari della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Acerenza hanno denunciato tre cittadini marocchini, di età compresa tra 34 e 49 anni, domiciliati in provincia di Foggia, trovati in possesso di arnesi da scasso, torce e guanti. A Picerno, grazie anche alle segnalazioni al Numero Unico per le Emergenze 112, i Carabinieri della locale Stazione hanno sventato tre tentativi di furto in abitazioni, sia nel centro che in periferia. L’intervento tempestivo, coordinato con le pattuglie delle Stazioni limitrofe e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza, ha costretto i malviventi alla fuga.

Si ribadisce che per ogni indagato vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. La collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine si conferma essenziale per ottenere risultati concreti. Le segnalazioni dei cittadini sono un prezioso contributo che aiuta a indirizzare l’azione delle Forze dell’Ordine e a prevenire la commissione di reati.