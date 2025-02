“Eco Green Contest”: il concorso di idee per la riqualificazione urbana e la sostenibilità a Sala Consilina

Il progetto Outdoor Education lancia un’iniziativa a Sala Consilina, il concorso di idee “Eco Green Contest: Progetti di Riqualificazione Urbana e Sostenibilità” pensato per coinvolgere i giovani delle scuole superiori cittadine in un processo di rigenerazione e valorizzazione ambientale.

Vincenzo Quagliano, ideatore e progettista di Outdoor Education – La Scuola Esperienziale delle Aree Interne, sottolinea l’importanza del concorso: “L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi under 17 nella vita politica, economica, sociale e ambientale del territorio. Vogliamo che siano loro i protagonisti di progetti che mirano a rigenerare aree urbane e naturali, trasformandole in spazi dedicati a sport, turismo, attività all’aria aperta e altro ancora”.

Il concorso invita le scuole a presentare idee che possano contribuire a rendere più sostenibile e vivibile il territorio, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse locali e alla creazione di spazi destinati al benessere collettivo.

L’iniziativa sarà ufficialmente presentata sabato 15 febbraio, a partire dalle 11:00, presso il centro sociale Pino Paladino di Sala Consilina, situato in via Giocatori. Alla conferenza stampa parteciperanno numerose personalità, tra cui il sindaco Domenico Cartolano, l’assessore alla Rigenerazione Urbana Amedeo De Maio, l’assessore alla Scuola Domenica Ferrari, il progettista Vincenzo Quagliano, la dirigente della Scuola Socrates Caterina Di Bisceglie, e Attilio De Nigris, dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina.

Il progetto Outdoor Education è realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e prevede attività per giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni residenti nel Vallo di Diano. Tra i programmi offerti, figurano corsi in Sport Outdoor, Fotografia e Montaggio Video, Salvaguardia Ambientale e Mobilità, Orti Didattici e Educazione Alimentare alla Dieta Mediterranea, e Imprese Green ed Economia Circolare.

Il concorso rappresenta un’occasione unica per i giovani del territorio di mettere in pratica le proprie idee creative e innovative, contribuendo concretamente alla trasformazione e alla sostenibilità della loro comunità.

La Scuola Socrates, capofila del progetto, insieme a partner come Fondazione Cervati, Associazione Avalon, A.N.T.A. e Toko Film Festival, si fa promotrice di un’iniziativa che ha come obiettivo principale la crescita e la formazione di una nuova generazione di cittadini consapevoli e responsabili.