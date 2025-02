Scoperta una centrale operativa per truffe online nel cuore di Napoli: denunciato un 27enne

Una centrale operativa per truffe online è stata smantellata dai Carabinieri nel celebre rione Sanità di Napoli, un’area ricca di storia ma anche di incognite nel panorama delle frodi digitali. I militari della Stazione Stella hanno denunciato un 27enne, sospettato di essere il responsabile di un complesso sistema di truffa telefonica che mirava a sottrarre dati sensibili tramite SMS fraudolenti.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato cinque smartphone, 44 SIM card “vergini” e un computer sul quale erano installati software sofisticati. Questi applicativi erano in grado di inviare centinaia di SMS contenenti messaggi ingannevoli, come il classico “Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi”. Il messaggio, se cliccato, reindirizzava le vittime a un sito web che imitava perfettamente quello della loro banca, con l’obiettivo di rubare informazioni bancarie e personali.

Una delle particolarità del sistema era che gli SMS venivano fatti sembrare come parte della cronologia dei messaggi già ricevuti dall’utente dalla propria banca, aumentando così la credibilità dell’operazione e inducendo il destinatario a fidarsi del link sospetto.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri, sono già state identificate cinque truffe consumate per un valore di circa 10.000 euro. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei militari, altre tre truffe sono state sventate, impedendo ulteriori danni alle vittime.

“Le tecniche di truffa sono sempre più sofisticate e difficili da individuare. Invito tutti a essere particolarmente cauti e a non fidarsi mai di richieste di dati personali via SMS o telefonate. In caso di dubbi, è fondamentale contattare direttamente l’istituto bancario e rivolgersi alla stazione dei Carabinieri più vicina”, ha dichiarato il capitano Raffaele Castanó, comandante del Nucleo Operativo Napoli Stella.

Le autorità continuano le indagini per smascherare eventuali complici e arrestare definitivamente chi è dietro questo sofisticato sistema di truffa digitale. Nel frattempo, la vicenda sottolinea l’importanza della prevenzione e della consapevolezza digitale, temi sempre più urgenti in un mondo sempre più connesso.