A Sala Consilina al via la campagna di sterilizzazione gratuita dei cani padronali

Durante gli scorsi mesi la situazione inerente alla corretta tenuta dei cani da parte dei loro proprietari sta destando sempre più preoccupazione nella popolazione, spesso spaventata dalla presenza di branchi di cani, randagi e non, liberi di vagare sul territorio del Vallo di Diano. Molti di questi cani, pur avendo un padrone, sono sprovvisti di microchip e non sterilizzati. Per cercare di arginare il problema dell’eccessiva proliferazione della popolazione canina, il Comune di Sala Consilina ha avviato una campagna finalizzata alla sterilizzazione di cani padronali senza nessun onere a carico dei cittadini. L’obiettivo fissato è quello di sterilizzare gratuitamente 40 femmine e 10 maschi per un totale di 50 cani. Le prestazioni erogabili saranno accettate nell’ordine di arrivo al protocollo comunale fino a esaurimento fondi e comunque entro il 30 giugno. Per l’accesso al servizio, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sala Consilina, è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’Anagrafe degli Animali di affezione, con relativa microchippatura.

La richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare e dovrà essere redatta su un apposito modulo, denominato allegato A, e presentata all’ufficio protocollo a mano o a mezzo pec all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it.

I veterinari che aderiscono all’iniziativa, in possesso dell’accreditamento regionale previsto per l’anagrafe canina, sono Doris Salluzzi, Elisa Utizi e Andrea Garone, i cui laboratori si trovano rispettivamente in via Giocatori snc, contrada Barone 31, e via Mezzacapo 309. Il veterinario operatore potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione qualora fossero presenti controindicazioni in relazione allo stato di salute rilevate al momento dell’esame obiettivo generale o all’indagine anamnestica.

Ad avvenuta sterilizzazione il beneficiario dovrà restituire all’ufficio protocollo l’allegato “b” debitamente compilato dal veterinario. I documenti da compilare sono stati resi disponibili e scaricabili dal Comune di Sala Consilina sia sul suo sito che sulla pagina Facebook ufficiale.