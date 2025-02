Ladri in azione a Montesano sulla Marcellana: svaligiata un’abitazione in via Dante

Montesano sulla Marcellana sotto scacco dei ladri. Un furto si è verificato nelle ultime ore in un’abitazione situata in via Dante, dove ignoti sono riusciti a introdursi all’interno, portando via diversi oggetti di valore.

Secondo quanto denunciato, i malviventi sono riusciti a introdursi nella casa e hanno sottratto soldi in contanti, un braccialetto appartenente a un bambino, una catenina di valore, alcuni profumi e persino una tuta da ginnastica. Un bottino variegato che evidenzia la spregiudicatezza dei ladri, pronti a portar via ogni oggetto di valore disponibile.

Dalle segnalazioni raccolte, sembra che il veicolo utilizzato dai malviventi sia un’Audi nera station wagon, la stessa coinvolta in un altro furto avvenuto nelle ore precedenti nella zona della Sipla in località Padula Scalo. Non si esclude che gli stessi soggetti siano ancora nei dintorni: in queste ore, infatti, alcuni cittadini hanno notato movimenti sospetti, sebbene non si siano registrati nuovi tentativi di effrazione.

L’episodio ha alimentato timori tra i residenti di Montesano sulla Marcellana, già provati da episodi simili accaduti in passato. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando sulla vicenda, con l’obiettivo di risalire ai responsabili e garantire maggiore sicurezza alla comunità.