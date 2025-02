Possedeva armi e droga illegalmente: arrestato un uomo a Castel San Giorgio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un 42enne di Castel San Giorgio accusato di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’uomo, inoltre, viene contestata la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Nel corso di un controllo dinamico del territorio, i Carabinieri hanno rinvenuto in possesso dell’indagato un fucile a pompa Hatsan, un fucile semiautomatico Hatsan Escort MP-A, un fucile semiautomatico Franchi e 20 cartucce di vario calibro. Il 42enne era in possesso anche di hashish e crack, nonché di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Salerno.