Gli studenti del CAT del “Cicerone”di Sala Consilina rifanno il look alla scuola

Nela giornata di lunedì, i 13 studenti della terza A dell’Istituto CAT Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, hanno deciso di rifare il “look” al loro amato Istituto e armati di pittura, stucco, pennelli e scotch carta hanno imbiancato la loro amata aula. Grazie all’aiuto e alla guida del Professore Tommaso Masullo e ad altri professori dell’Istituto i ragazzi hanno ridipinto anche altre aule al piano primo del Plesso scolastico di via Pisacane.

Un progetto e un lavoro creativo dove i ragazzi hanno dato vita alla creatività e alla fantasia trasmettendo così anche altri loro coetanei l’amore verso la loro scuola dove ogni giorno passando gran parte delle loro quotidianità con l’obiettivo di apprendere, formarsi e crescere. Un progetto che ha reso orgogliosi anche i professori dell’Istituto di Sala Consilina che hanno supportato e guidato i giovani ragazzi in questa avventura di creatività ma anche con la finalità di igienizzare gli ambienti rendendoli più vivibili e puliti. Il progetto di educazione civica, rigorosamente autofinanziato ha come denominazione ” Io non imbratto: coloro la mia vita e la mia scuola”, coordinato dalla Professoressa Iannibelli Antonietta ha come scopo rendere protagonisti attivi gli studenti stessi nella vita scolastica, ma non solo attraverso lo studio ma anche attraverso la cura degli spazi e la manutenzione di essi. Tale progetto ha come finalità rendere i giovani più responsabili, maturi e consapevoli, mirando a sviluppare diritti, doveri e compiti rivolti anche verso le Istituzioni, in questo caso la scuola. Un progetto che ha dato la possibilità ai ragazzi di partecipare attivamente alla vita sociale politica ed economica di un’intera comunità.